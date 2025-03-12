Россия отреагировала на переговоры Украина-США в Джидде

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на фоне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии заявила, что Москва сама будет формировать свою позицию.

Как сообщает "Европейская правда", ее заявление приводит ТАСС.

По словам Захаровой, "главные новости" будут приходить из Москвы. Именно поэтому, как считает пресс-секретарь МИД РФ, следует следовать за новостями не из Джидды, а из российской столицы.

"Формирование позиции РФ происходит не за рубежом за счет каких-то договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции РФ происходит внутри РФ", – сказала она.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.