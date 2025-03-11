Зеленский: предложение США о прекращении огня будет касаться всей линии фронта

Президент Владимир Зеленский поделился деталями относительно предложения США на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня.

Об этом он сказал в видеообращении во вторник, 11 марта, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что во время встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии было предложение американской стороны сделать первый шаг "сразу дальше" и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня.

По его словам, это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта".

"Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг", – подчеркнул он.

Украинский президент заявил – Соединенные Штаты Америки должны убедить Россию сделать это.

"То есть мы соглашаемся, и если "русские" согласятся – в тот момент тишина заработает", – обратил внимание украинский президент.

Также Зеленский отметил, что важным элементом разговора является готовность Америки возобновить оборонную помощь Украине, также помощь разведданными.

"Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России", – добавил он.

Как известно, по итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, украинская сторона согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Кроме этого, США отменят паузу в обмене разведывательными данными с Украиной и возобновят поставки военной помощи.