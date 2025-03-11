Украина поддержала "немедленное" 30-дневное прекращение огня с согласия РФ

Украинская сторона по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Об этом говорится в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров, которое распространила пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что стороны во время переговоров "согласились, что сейчас пришло время начать процесс установления прочного мира".

"Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией", – говорится в совместном заявлении.

Отдельно отмечается, что США доведут до сведения России, что "взаимность со стороны России является ключом к достижению мира".

Напомним, по информации СМИ, на переговорах в Саудовскую Аравию Украина должна была предложить США план временного прекращения огня в воздухе и на море, а также ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.

Вместо этого в заявлении саммита говорится о 30-дневном режиме прекращения огня вообще.

Во время переговоров, согласно совместному заявлению, делегации также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, "включая обмен военнопленными, освобождение удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно перемещенных украинских детей".

Стороны также согласились определить состав своих переговорных групп и "немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины".