Главы ЦРУ и внешней разведки РФ провели телефонный разговор
Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провели телефонный разговор 11 марта.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило российское издание "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу СВР.
Согласно сообщению, Рэтклифф и Нарышкин договорились о поддержании контактов, чтобы способствовать "обеспечению международной стабильности и безопасности", а также чтобы снизить конфронтацию в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
В разговоре, как сообщается, "обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций".
Последний раз Нарышкин проводил телефонные переговоры с главой ЦРУ летом 2023 года.
Осенью 2022-го он встречался с американским коллегой в Турции. Тогда службу возглавлял Уильям Бернс.
Сенат США утвердил кандидатуру Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления в конце января.