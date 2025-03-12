Главы ЦРУ и внешней разведки РФ провели телефонный разговор

Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провели телефонный разговор 11 марта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило российское издание "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу СВР.

Согласно сообщению, Рэтклифф и Нарышкин договорились о поддержании контактов, чтобы способствовать "обеспечению международной стабильности и безопасности", а также чтобы снизить конфронтацию в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

В разговоре, как сообщается, "обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций".

Последний раз Нарышкин проводил телефонные переговоры с главой ЦРУ летом 2023 года.

Осенью 2022-го он встречался с американским коллегой в Турции. Тогда службу возглавлял Уильям Бернс.

Сенат США утвердил кандидатуру Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления в конце января.