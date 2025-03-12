Глави ЦРУ і зовнішньої розвідки РФ провели телефонну розмову

Глава Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф і директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєй Наришкін провели телефонну розмову 11 березня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило російське видання "Коммерсант" з посиланням на пресслужбу СЗР.

Згідно з повідомленням, Реткліфф і Наришкін домовились про підтримання контактів, щоб сприяти "забезпеченню міжнародної стабільності та безпеки", а також щоб знизити конфронтацію у відносинах між Москвою і Вашингтоном.

У розмові, як повідомляють, "обговорювалися питання взаємодії двох спецслужб за напрямами спільного інтересу та врегулювання кризових ситуацій".

Востаннє Наришкін проводив телефонні переговори з главою ЦРУ влітку 2023 року.

Восени 2022-го він зустрічався з американським колегою в Туреччині. Тоді службу очолював Вільям Бернс.

Сенат США затвердив кандидатуру Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління наприкінці січня.