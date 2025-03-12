В Генштабе Чехии видят потребность в увеличении количества военных

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка считает, что стране нужно усилить армию еще более семью тысячами военных в ближайшие годы.

Его слова цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

По мнению Ржехки, чешская армия потребует усиления примерно на 7,5 военных в ближайшие годы. Это связано с изменением ситуации безопасности в мире.

По словам начальника Генерального штаба армии Чехии, необходимо подумать о будущей направленности армии, которая строилась преимущественно как экспедиционная.

"Мы делаем все возможное в рамках существующей системы и стараемся устранить проблемы с нашей стороны. Но правда заключается в том, что для выполнения новых задач нам понадобится еще около 7,5 тысяч человек. Это означает, что при нынешнем уровне укомплектования армия нуждается в усилении примерно на 14 тысяч человек, что составляет почти 60% от действующего уровня", – сказал он.

Ржехка отметил, что по состоянию на начало прошлого года в оборонном ведомстве насчитывалось 27 826 солдат срочной службы и 4 266 активных резервистов. Но сама армия насчитывает около 24 тысяч солдат.

Также глава Генштаба Чехии отметил, что к 2030 году армия будет насчитывать 30 тысяч кадровых военнослужащих и 10 тысяч активных резервистов.

Кроме того, по словам Ржехки, новые цели Альянса по развитию потенциала свидетельствуют о необходимости иметь до 37 500 военнослужащих для обеспечения потребностей коллективного сдерживания и обороны.

В сентябре президент Чехии Петр Павел во время выступления перед Генассамблеей ООН призвал государства мира усилить давление на Россию, а те страны, которые еще не присоединились к мирным усилиям по урегулированию войны – сделать это.

Также писали, что по состоянию на 2 ноября уже 60 граждан Чехии имеют официальное разрешение Праги на вступление в ряды ВСУ.