Почему Путин может пойти на перемирие, несмотря на сигналы о скепсисе в Кремле

"Мирные переговоры" представителей Украины и США, состоявшиеся в Джидде, завершились, и публичное пространство воспринимает их результаты преимущественно как победу Украины: США согласились немедленно возобновить передачу Украине разведывательных данных и поставки оружия, а Дональд Трамп согласился на новую встречу с Зеленским.

Популярным является вывод, что хозяин Кремля Владимир Путин теперь гарантированно отвергнет предложение США.

Но есть основания утверждать, что позиция России значительно ближе к согласию на предложение Трампа (хотя и в российском его прочтении), чем к отказу.

О важных деталях переговоров, которые позволят глубже посмотреть на ситуацию, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин. Далее – краткое ее изложение.

Тезис о "вое на болотах после встречи в Джидде" очень популярен в украинском сегменте соцсетей, и он небезоснователен. Действительно, в российских телеграм-каналах совместное заявление Украины и США, заключенное в Саудовской Аравии, восприняли крайне критично.

На самом деле в международной геополитической игре заявления пропагандистов означают очень немного. Делать по ним выводы – скользкий путь.

У машины пропаганды другая роль. Она не отражает, а искажает реальность.

Поэтому сообщения международных агентств о том, что Кремль скептически настроен в отношении 30-дневного перемирия, вполне могут быть частью информационной подготовки к уже анонсированным встречам Путина с Уиткоффом и Трампом.

Даже если условия, согласованные в Джидде, полностью соответствуют ожиданиям Кремля – ему из соображений переговорной тактики крайне выгодно имитировать несогласие – чтобы потом "уступить" и согласиться на вариант, который был приемлемым изначально.

И так же если Кремль не планирует соглашаться на предложения США или имеет к ним принципиальные замечания – он должен сделать все, чтобы об этом несогласии было известно заранее. Чтобы коррекция позиции США – если ее удастся достичь – не выглядела как переговорное поражение Трампа.

Так что "сливы" о несогласии Москвы с предложением, согласованным в Джидде, точно не являются признаком, на котором стоит основывать выводы.

Нужно смотреть в глаза реальности: согласованное в Джидде 30-дневное перемирие без каких-либо дополнительных предусловий для России не противоречит позиции Кремля.

Наоборот, сейчас оно в интересах Путина. Среди экономических аналитиков есть, по сути, консенсус: экономика РФ, хотя и сохраняет высокую устойчивость, как в этих условиях, но находится вблизи грани запуска необратимых процессов.

Также не стоит закрывать глаза на то, что этот сценарий в Украине еще несколько дней назад называли неприемлемым. Однако этой красной линией Киев был вынужден уступить под давлением обстоятельств.

В Джидде произошла еще одна коррекция. В совместном заявлении говорится о согласии Украины на безусловное перемирие, лишь бы Путин на него согласился. Хотя в последние месяцы Киев сигнализировал о готовности к остановке войны по действующей линии фронта только при условии гарантий безопасности. О гарантиях Киев согласился говорить позже.

Украина свои линии подвинула. В случае, если Кремль откажется от "американского перемирия", вина за это останется полностью на стороне РФ.

А учитывая публично поднятые ставки, а также жесткие действия Трампа в отношении Украины – отказ России от перемирия не сможет остаться без ответа Вашингтона. С непредсказуемыми последствиями для и без того неустойчивой российской экономики, с падением дохода от нефти, ужесточением санкций и тому подобное.

Так что для уверенности в том, что Россия наверняка откажется от американского видения перемирия (а в будущем, возможно, и мирного соглашения), оснований точно нет. Конкретно сейчас роль США в переговорном процессе является скорее положительной.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Необъявленное перемирие. О чем договорились в Джидде Украина и США и согласится ли на это Путин.