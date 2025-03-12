В Брюсселе приветствовали результаты опроса, согласно которому 44% канадцев поддерживают вступление своего государства в Европейский Союз, но исключили такой сценарий на практике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Как показал опрос компании Abacus Data в конце февраля, 44% канадских респондентов считают, что их страна должна присоединиться к ЕС, против этой идеи выступили 34%.

На более общий вопрос об общей поддержке вступления в ЕС положительно ответили 46% граждан Канады, участвовавших в опросе. Кроме того, в целом положительное отношение к Евросоюзу имеют 68% канадцев.

Комментируя эти данные, пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо сказала, что "мы гордимся результатами такого опроса".

"Они свидетельствуют о привлекательности Европейского Союза и о том, что очень большая доля канадских граждан поддерживает ЕС и его ценности", – добавила она.

Позже Пиньо уточнила, что статья 49 Договора о Европейском Союзе исключает вступление неевропейских государств в ЕС. А значит, Канада не сможет получить в нем членства.

Изменение настроений в отношении Евросоюза в Канаде произошло на фоне агрессивной политики новой администрации США, чей президент Дональд Трамп наложил тарифы на канадские товары и не раз призывал превратить страну в американский штат.