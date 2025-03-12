Трамп пока отказался от 50-процентной пошлины на сталь и алюминий из Канады

Президент США Дональд Трамп отказался от чрезвычайной эскалации торговой войны с Канадой, которая грозила огромным повышением тарифов на канадскую сталь и алюминий, а также новыми тарифами на канадскую электроэнергию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Накануне канадская провинция Онтарио приостановила 25-процентную надбавку к тарифам на электроэнергию для американских потребителей. Это произошло после разговора министра торговли США Говарда Лутника с премьером Онтарио Дагом Фордом, которые заявили, что встретятся в четверг, чтобы пересмотреть соглашение о свободной торговле, известное как USMCA.

Ранее во вторник президент Дональд Трамп угрожал ввести 50-процентные тарифы на алюминий и сталь из Канады, что стало бы резкой эскалацией торговой войны в ответ на экспортную надбавку провинции Онтарио. Но позже Трамп дал понять, что может отступить от своей угрозы.

Когда репортер спросил его на мероприятии в Белом доме, останется ли в силе 50-процентный тариф, Трамп уклонился от ответа: "Я дам вам знать", – сказал он.

Вскоре после этих слов старший советник Белого дома по вопросам торговли и производства Питер Наварро подтвердил в интервью CNBC, что угроза Трампа по повышению тарифов не вступит в силу.

Вместо этого в полночь в среду вступило решение о 25-процентных тарифах на всю сталь и алюминий, которые США импортируют отовсюду, в том числе из Канады.

Тем временем Евросоюз объявил ответные меры на новые тарифы США на импорт стали и алюминия, которые вступили в силу с 12 марта.