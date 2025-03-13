Трамп не продлил санкционную лазейку для российских энергоносителей

Администрация Дональда Трампа не продлила действие исключения из санкционного режима, который позволял осуществлять операции с российскими банками, которые касались оплаты за энергоресурсы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Так называемая генеральная лицензия 8L Министерства финансов США, срок действия которой истек 12 марта, позволяла осуществлять операции, "связанные с энергетикой", с 12 подсанкционными банками РФ.

В лицензии уточнялось, что исключение касается транзакций по природному газу, нефти и нефтепродуктам, углю, урану и соответствующим технологиям. Фактически генеральная лицензия позволяла российским банкам обрабатывать платежи за российские энергоносители, прежде всего нефть.

По состоянию на обед 13 марта по Вашингтону лицензия – впервые выданная администрацией Джо Байдена в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения – так и не была возобновлена.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не подтвердил действие генеральной лицензии, после чего официальных комментариев по этому вопросу не было.

Журналистка Fox News Джеки Хайнрих утверждает, что на ее запрос администрация Трампа два дня не давала ответ относительно продления лицензии, поэтому предположила, что этот шаг мог стать "недосмотром".

В то же время ее коллега Эдвард Лоуренс утверждает со ссылкой на анонимный источник, что непродление лицензии – это "переговорная тактика для завершения вторжения".

По словам источника журналиста Fox News, Соединенные Штаты "будут продолжать применять санкции, которые остаются одним из ключевых рычагов" для завершения войны в Украине.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность ввести широкомасштабные санкции и тарифы против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Недавно он также уверял, что никто не был настолько жестким в отношении России, как он.