Зеленский выступит на саммите ЕС на следующей неделе

Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Владимир Зеленский обратится к лидерам стран Евросоюза, которые соберутся на очередной саммит 20-21 марта.

Об этом говорится в письме-приглашении Кошты, сообщает "Европейская правда".

Кошта сообщил, что центральным вопросом повестки дня саммита будет конкурентоспособность.

Но, добавил он, лидеры ЕС также продолжат выполнение решений специального саммита 6 марта. В частности, они обсудят последние события в отношении Украины и следующие шаги в сфере обороны после презентации Белой книги о будущем европейской обороны.

"Наша дальнейшая поддержка Украины, необходимость инвестировать в нашу оборону и нашу конкурентоспособность тесно связаны между собой. Более конкурентоспособный Союз будет более сильным Союзом, способным лучше защищать своих граждан, свои интересы и ценности на мировой арене", – подчеркнул Кошта.

Он сообщил, что саммит в четверг начнется с традиционного обмена мнениями с президентом Европейского парламента, а затем лидеры ЕС "будут иметь возможность услышать президента Зеленского".

Напомним, что во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта, за предложение перевооружить ЕС проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая премьера Венгрии Виктора Орбана.

Об итогах саммита 6 марта читайте в статье: "Да" перевооружению Европы, "почти да" помощи Украине: о чем договорился оборонный саммит ЕС.