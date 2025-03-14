СМИ: в Германии будут судить экс-руководителей Siemens, подозреваемых в обходе санкций против РФ

Немецкий суд решил начать уголовное производство против двух бывших руководителей немецкого машиностроительного гиганта Siemens, которых обвиняют в нарушении санкций из-за содействия экспорту газовых турбин в оккупированный Россией Крым.

Об этом говорится в заявлении суда, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в 2024 году прокуратура немецкого Гамбурга предъявила обвинения четырем немцам и одному швейцарско-французскому гражданину в нарушении санкций.

Заявление суда свидетельствует, что правозащитники решили продолжить судебный процесс над двумя из них, в то время как преследование остальных трех было прекращено, поскольку следствие не нашло достаточных оснований для продолжения.

Отмечается, что прокуратура обжаловала решение о закрытии дела против трех человек.

Немецкие судебные органы не назвали имен ни одного из обвиняемых по этому делу.

Представитель Siemens заявил, что компания не может комментировать активные судебные процессы, однако отметил, что дело не направлено против Siemens, и что эти люди больше не работают в компании.

А представитель Siemens Energy отказался от комментариев, поскольку двое обвиняемых не являются нынешними сотрудниками Siemens Energy.

Как пишет агентство, Siemens Energy была отделена от Siemens после событий, которые являются предметом судебного преследования, и владеет бывшим турбинным бизнесом Siemens.

Отмечается, что несмотря на санкции, турбины Siemens для производства электроэнергии были поставлены в 2017 году на две электростанции, которые Москва строит в Крыму.

В Siemens тогда заявили, что поставили турбины российскому заказчику с расчетом на то, что они будут установлены на электростанциях в России, и не знали о каких-либо планах отправить их в Крым.

В феврале писали, что расследовании Sky News говорилось о том, что британские оборудование и техника на сотни миллионов фунтов стерлингов продолжают попадать в Россию через страны Южного Кавказа и Центральной Азии, в частности Кыргызстан, Армению и Узбекистан.

Это не первое доказательство существования такого экспорта. Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2023 года британские компании экспортировали в Россию критически важные компоненты, в частности полупроводники и беспилотники, на сумму более $100 млн.