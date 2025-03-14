ЗМІ: у Німеччині судитимуть екскерівників Siemens, підозрюваних у обході санкцій проти РФ

Німецький суд вирішив розпочати кримінальне провадження проти двох колишніх керівників німецького машинобудівного гіганта Siemens, яких звинувачують у порушенні санкцій через сприяння експорту газових турбін до окупованого Росією Криму.

Про це йдеться у заяві суду, з якою ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, у 2024 році прокуратура німецького міста Гамбург висунула звинувачення чотирьом німцям і одному швейцарсько-французькому громадянину у порушенні санкцій.

Заява суду свідчить, що правозахисники вирішили продовжити судовий процес над двома з них, в той час як переслідування решти трьох було припинено, оскільки слідство не знайшло достатніх підстав для продовження.

Зазначається, що прокуратура оскаржила рішення щодо закриття справи проти трьох осіб.

Німецькі судові органи не назвали імен жодного з обвинувачених у цій справі.

Представник Siemens заявив, що компанія не може коментувати активні судові процеси, однак зазначив, що справа не спрямована проти Siemens, і що ці люди більше не працюють в компанії.

А представник Siemens Energy відмовився від коментарів, оскільки двоє обвинувачених не є нинішніми співробітниками Siemens Energy.

Як пише агентство, Siemens Energy була відокремлена від Siemens після подій, які є предметом судового переслідування, і володіє колишнім турбінним бізнесом Siemens.

Зазначається, що попри санкції, турбіни Siemens для виробництва електроенергії були поставлені в 2017 році на дві електростанції, які Москва будувала в Криму.

У Siemens тоді заявили, що поставили турбіни російському замовнику з розрахунком на те, що вони будуть встановлені на електростанціях у Росії, і не знали про будь-які плани відправити їх до Криму.

У лютому писали, що розслідуванні Sky News йшлося про те, що британські обладнання й техніка на сотні мільйонів фунтів стерлінгів продовжують потрапляти до Росії через країни Південного Кавказу й Центральної Азії, зокрема Киргизстан, Вірменію та Узбекистан.

Це не перший доказ існування такого експорту. Раніше повідомлялось, що за 10 місяців 2023 року британські компанії експортували до Росії критично важливі компоненти, зокрема напівпровідники та безпілотники, на суму понад $100 млн.