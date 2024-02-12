Британия за 10 месяцев 2023 года поставила РФ ключевое оборудование на $100 млн

За 10 месяцев прошлого года британские компании экспортировали в Россию критически важные компоненты, в частности полупроводники и беспилотники, на сумму более 100 миллионов долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Times со ссылкой на данные, подготовленные Киевской школой экономики и международной рабочей группой Ермака-Макфола по вопросам российских санкций.

Согласно исследованию, британские компоненты чаще всего попадают к российским военным опосредованно через третьих лиц за рубежом.

В то же время эта цифра свидетельствует о резком сокращении торговли между Россией и Великобританией по сравнению с 2022 годом, когда было экспортировано критически важных компонентов на сумму около $770 млн.

Всего в российском оружии обнаружили 28 компонентов британского происхождения, по сравнению с более чем 2 тысячами компонентов американского происхождения, говорится в материале.

Большинство британских товаров, поставляемых в РФ, были полупроводниковыми и компьютерными компонентами, но в прошлом году в Россию также попали станки с числовым программным управлением, произведенные в Великобритании, на сумму около 1,5 миллиона долларов, указывает издание.

По данным The Times, в прошлом году в РФ импортировали компоненты британского производителя полупроводников FTDI на примерно $1,5 млн, по сравнению с $500 тысяч в 2022 году.

Многие товары, произведенные или разработанные в Британии, опосредованно попадают в РФ в целом через китайские, гонконгские и турецкие фирмы.

Впрочем, отмечает издание, также есть несколько британских поставщиков, которые напрямую поставляют в Россию компоненты на миллионы долларов.

Ранее сообщалось, что британский регулятор зафиксировал всплеск подозрений в нарушениях санкций против России, но пока не наказал ни одного нарушителя.

Перед этим Великобритания анонсировала создание специального подразделения для усиления борьбы с компаниями, которые уклоняются от санкций в отношении России.

До этого правительство Британии одобрило законодательство для введения дальнейших санкций в отношении товаров, технологий и источников финансирования, которые Россия может использовать для ведения войны против Украины.