Глава МИД Британии: РФ должна пойти на прекращение огня без каких-либо условий

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что союзники по G7 единодушно призывают к прекращению огня "без каких-либо условий", чтобы остановить боевые действия в Украине.

Его заявление приводит PA Media, сообщает "Европейская правда".

По словам главы британского внешнеполитического ведомства, существует единый подход к достижению прочного мира – "прекращение огня без каких-либо условий".

"Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна принять ее. Я думаю, что формируется коалиция желающих предоставить Украине архитектуру безопасности и договоренности, в которых она нуждается, а также вникнуть в детали любого контроля за этим прекращением огня в будущем", – отметил Лемми.

Он добавил, что "по всем этим вопросам мы нашли общий язык, и семья G7 объединилась".

Как известно, в четверг, 13 марта, глава Кремля Владимир Путин осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

14 марта страны G7 заявили о готовности ввести против России дальнейшие санкции и усилить поддержку Украины, если РФ откажется от предложения о прекращении огня.