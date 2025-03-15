Глава МЗС Британії: РФ має піти на припинення вогню без будь-яких умов

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що союзники по G7 одностайно закликають до припинення вогню "без будь-яких умов", щоб зупинити бойові дії в Україні.

Його заяву наводить PA Media, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника британського зовнішньополітичного відомства, існує єдиний підхід до досягнення міцного миру – "припинення вогню без будь-яких умов".

"Україна виклала свою позицію. Тепер Росія повинна прийняти її. Я думаю, що формується коаліція охочих надати Україні архітектуру безпеки та домовленості, яких вона потребує, а також вникнути в деталі будь-якого контролю за цим припиненням вогню в майбутньому", – зазначив Леммі.

Він додав, що "з усіх цих питань ми знайшли спільну мову, і сім'я G7 об'єдналася".

Як відомо, у четвер, 13 березня, очільник Кремля Владімір Путін обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".

14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку України, якщо РФ відмовиться від пропозиції про припинення вогню.