Трамп подтвердил, что с апреля вступят в силу взаимные пошлины США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не планирует создавать исключения в тарифах на сталь и алюминий, а также подтвердил – соответствующие секторальные тарифы будут введены уже в начале апреля.

Об этом он сказал журналистами на борту самолета Air Force One, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

УТОЧНЕНО В 11:08. В новости был уточнен заголовок, который некорректно передал информацию о тарифных планах американского президента.

Отвечая на вопрос, будет ли он вводить секторальные и взаимные тарифы 2 апреля, Трамп заявил, что взаимные пошлины на торговых партнеров США будут введены параллельно с пошлинами на автомобили.

"Они взимают пошлины с нас, а мы с них. Тогда, в дополнение к этому, на автомобили, на сталь, на алюминий, у нас будут некоторые дополнительные", – сказал он.

Как известно, Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%. Они вступили в силу в среду, 12 марта.

В ответ Европейская комиссия заявила, что со следующего месяца введет контрпошлины на американские товары на сумму 26 млрд евро.

В свою очередь, американский государственный секретарь Марко Рубио предполагает, что после того, как США введут тарифы против своих основных торговых партнеров, они могут начать двусторонние переговоры со странами о новых торговых договоренностях.