Латвия сохранила санкции против россиян, которых исключили из списка ЕС

Латвия оставила национальные санкции против граждан РФ, которые были исключены из списков Европейского Союза.

Об этом в X написала министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе стало известно, что из санкционных списков ЕС были исключены имена бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Венгрия требовала удаления их из "черного списка" в обмен на согласие продлить на шесть месяцев санкции против остальных подсанкционных лиц.

"Как и раньше, лица, изъятые из санкционного списка ЕС (за исключением умерших), включаются в список нежелательных для Латвии лиц и им запрещается въезд в страну на неопределенный срок", – подчеркнула Браже.

Сообщалось также, что Польша оставила национальные санкции против российского олигарха Вячеслава Моше Кантора, которого исключили из санкционного списка Европейского Союза по требованию Венгрии.

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