Латвія зберегла санкції проти росіян, яких виключили зі списку ЄС
Латвія залишила національні санкції проти громадян РФ, які були виключені зі списків Європейського Союзу.
Про це в X написала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, повідомляє "Європейська правда".
Минулого тижня стало відомо, що із санкційних списків ЄС були виключені імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.
Угорщина вимагала видалення їх з "чорного списку" в обмін на згоду продовжити на шість місяців санкції проти решти підсанкційних осіб.
"Як і раніше, особи, вилучені з санкційного списку ЄС (за винятком померлих), включаються до списку небажаних для Латвії осіб і їм забороняється в'їзд до країни на невизначений термін", – підкреслила Браже.
Повідомляли також, що Польща залишила національні санкції проти російського олігарха В'ячеслава Моше Кантора, якого виключили з санкційного списку Європейського Союзу на вимогу Угорщини.
Читайте також: Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС.