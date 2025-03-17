Латвія зберегла санкції проти росіян, яких виключили зі списку ЄС

Латвія залишила національні санкції проти громадян РФ, які були виключені зі списків Європейського Союзу.

Про це в X написала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня стало відомо, що із санкційних списків ЄС були виключені імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Угорщина вимагала видалення їх з "чорного списку" в обмін на згоду продовжити на шість місяців санкції проти решти підсанкційних осіб.

"Як і раніше, особи, вилучені з санкційного списку ЄС (за винятком померлих), включаються до списку небажаних для Латвії осіб і їм забороняється в'їзд до країни на невизначений термін", – підкреслила Браже.

Повідомляли також, що Польща залишила національні санкції проти російського олігарха В'ячеслава Моше Кантора, якого виключили з санкційного списку Європейського Союзу на вимогу Угорщини.

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