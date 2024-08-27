В Ирландию прибыло рекордное за 17 лет количество людей

В Ирландию за год с апреля 2023 по апрель 2024 года прибыли 149,2 тысячи человек, что стало крупнейшим за почти два десятилетия показателем.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTE, свидетельствуют данные Центрального статистического управления Ирландии.

Среди иммигрантов, которые въехали в Ирландию в течение года до апреля 2024 года, 30 тысяч являются ирландцами, 27 тысяч – граждане других стран ЕС и 5400 – граждане Великобритании. Остальные 86,8 тысячи – граждане других государств.

По информации Центрального статистического управления, в Ирландии третий раз подряд фиксируют год, когда иммиграция превышает 100 тысяч человек.

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В то же время в Ирландии за тот же период наблюдалась самая большая с 2015-го эмиграция: из страны выехали более 69 тысяч человек, тогда как за период годом ранее – 64 тысячи. Из них более 15 тысяч выехали в Британию, а почти 11 тысяч – в Австралию.

Естественный прирост населения в Ирландии за апрель 2023 – апрель 2024 года составил 19,4 тысячи: в это время родились 54,2 тысячи и умерли 34,8 тысячи человек.

Напомним, население Ирландии в 2021 году впервые за 170-летие превысило пять миллионов человек.

В Нидерландах тем временем оценивают численность населения в более 18 миллионов.