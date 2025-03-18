Мерц: реформы в Германии необходимы из-за войны Путина против Европы

Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который может стать следующим канцлером Германии, представляя в Бундестаге предложенные многомиллиардные планы финансирования обороны и инфраструктуры, заявил, что эти изменения были мотивированы прежде всего "захватнической войной Путина против Европы".

Его слова приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Мерц отметил, что частью войны Путина является враждебная и подрывная деятельность против Германии. Он напомнил об атаках на критическую инфраструктуру, поджоги, шпионаж и дезинформационные кампании, а также более широкие "попытки разделить и маргинализировать Европейский Союз".

"Война против Европы, а не просто война против территориальной целостности Украины", – сказал он, описывая злонамеренные действия России.

Мерц пообещал "защищаться от этих атак" всем, "что есть в нашем распоряжении".

По его словам, Германия должна "перестроить наш оборонный потенциал, частично с нуля".

Намекая на свою будущую политику в качестве канцлера, он также сказал, что контракты "по возможности должны доставаться европейским производителям", признав, что это "изменение парадигмы в оборонной политике".

Мерц также сказал, что этот шаг Германии может проложить путь к "новому европейскому оборонному сообществу, открытому не только для стран-членов ЕС, но и для других стран, таких как Великобритания и Норвегия.

Он добавил, что за предложенными изменениями должны последовать дальнейшие реформы, призвав к "технологическому подъему", пересмотру процедур планирования и согласования, а также к "реальному сокращению" регулирования, в том числе со стороны ЕС.

Немецкие партии ХДС/ХСС и СДПГ, ведущие переговоры о формировании правительства во главе с Мерцем, договорились, что все расходы на оборону, превышающие 1% ВВП, будут освобождены от долговых ограничений.

Кроме того, должен быть создан специальный инфраструктурный фонд общим объемом 500 миллиардов в течение 10 лет, из которого также получат выгоду федеральные земли.

Для того чтобы принять пакет необходимыми двумя третями голосов в Бундестаге, ХДС/ХСС вместе с социал-демократами привлекли в договоренность "Зеленых".

Читайте также: Сделать Германию сильной снова: все о масштабном перевооружении, которое планирует Берлин.