Трампу понравился разговор с Путиным, который отверг предложение США о перемирии

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Президент США Дональд Трамп охарактеризовал как "хорошую и продуктивную" свой разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным 18 марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп написал, что его телефонный разговор с Путиным "был очень хорошим и продуктивным".

"Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры, имея в виду, что будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конце концов, над завершением этой ужасной войны между Россией и Украиной", – добавил он.

Также, по словам президента США, "были обсуждены многие элементы договора о мире".

"Этот процесс сейчас идет в полную силу, и мы, надеемся, ради Человечества, его завершим!" – подытожил президент США.

Как известно, во время разговора Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Зато он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Также Трамп и глава Кремля согласились, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Перед этим разговором в Белом доме утверждали, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.