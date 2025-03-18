Трамп и Путин договорились о мирных переговорах по Украине на Ближнем Востоке

Во время телефонного разговора американский президент Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин согласились, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 18 марта, Трамп и Путин говорили о "необходимости мира и прекращения огня в войне в Украине".

"Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться длительным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией", – заявили в Белом доме.

Отмечается, что они согласились, что движение к миру "начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по внедрению морского перемирия в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира".

"Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", – говорится в заявлении.

Кроме этого, Трамп и Путин обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов.

Как рассказали в Белом доме, они также обсудили необходимость "остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для обеспечения как можно более широкого их применения".

"Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между США и Россией имеет огромные преимущества. Это включает в себя огромные экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира", – отметили в заявлении.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что в разговоре с Трампом Путин в очередной раз отверг идею 30-дневного прекращения огня, но взамен согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины.

Перед этим разговором в Белом доме утверждали, что президент США "полон решимости " заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.