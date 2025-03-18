Путин в разговоре с Трампом снова отверг 30-дневное перемирие и выдвинул ультиматумы Украине

Хозяин Кремля Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в очередной раз отверг идею 30-дневного прекращения огня, но взамен согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте Кремля по итогам разговора 18 марта, пишет "Европейская правда".

В разговоре, как отмечается, Путин снова возложил на Украину ответственность за возможный срыв предложенного США полного прекращения огня на 30 дней.

Среди требований для этого хозяин Кремля назвал "остановку принудительной мобилизации в Украине и перевооружение ВСУ", а также пожаловался на якобы "варварские преступления" украинцев в Курской области.

"Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его решения политико-дипломатическим путем – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву", – пишут в Кремле.

В то же время Путин согласился на предложение Трампа, чтобы стороны отказались "от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры", и "сразу дал российским военным соответствующую команду".

Кроме того, Россия анонсировала обмен пленных с Украиной в формате "175 на 175" 19 марта и возвращение Украине 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

Напомним, Дональд Трамп планировал пообщаться с Путиным во вторник и обсудить прекращение войны в Украине.

В Белом доме утверждали, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.