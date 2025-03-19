Естонія планує побудувати 12 нових військових кораблів

Військово-морським силам Естонії необхідно оновити свій нинішній флот мінних тральщиків, які здебільшого складаються з кораблів колишнього Королівського флоту Великої Британії, є потреба у 12 нових кораблях.

Про це заявив міністр оборони Ханно Певкур, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Певкура, загалом Естонія потребує трьох великих кораблів завдовжки близько 90 метрів, однак якщо виникнуть проблеми з грошима, доведеться піти на поступки.

Крім того, потрібні дев'ять менших кораблів, завдовжки 60-70 метрів, але може бути продовжено термін служби вже наявних кораблів такого типу.

За оцінкою Певкура, нові кораблі мають бути побудовані в Естонії.

"У разі суден такого розміру йдеться насамперед про двох будівельників – Baltic Workboats і BLRT. Але я не виключаю, що і малі суднобудівники доведуть свої можливості до того рівня, коли вони зможуть будувати судна меншого розміру", – сказав Певкур.

Литва вже ухвалила рішення про будівництво нових військових кораблів. Естонський суднобудівник BLRT доручив своїй литовській дочірній компанії Western Baltic Engineering у співпраці з данською фірмою OSK Design розробити концептуальний проєкт 88-метрового військового корабля під назвою Perkunas.

Командувачі ВМС Естонії, Латвії та Литви обговорювали ще 2017 року, який вигляд має мати новий флот. За словами командувача Сил оборони Естонії генерал-майора Андруса Мерило, у ВМС Естонії є уявлення про те, які кораблі їм потрібні.

"Для нас набагато важливіше знайти довгострокове фінансування, яке стане основою для подальшого розвитку кораблів ВМС. Нам потрібно знайти ресурси, ця робота вже ведеться. Судячи з усього, ми знайдемо ці ресурси. І ми складемо план, коли і які кораблі будуть побудовані", – розповів Мерило.

Як повідомлялося, Данія відмовиться від планів будівництва нових патрульних та екологічних кораблів для Балтійського моря, а натомість спроєктує кораблі для виконання завдань навколо Гренландії.