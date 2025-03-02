Стармер считает, что Зеленский не сделал ничего плохого в Белом доме

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому и не считает, что он сделал что-то плохое в последние дни.

Об этом он сказал в эфире BBC, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о том, сделал ли Зеленский что-то плохое, Стармер ответил: "Нет, я думаю, что это человек, чья страна три года находится в состоянии войны".

Премьер Британии также утвердительно ответил на вопрос, доверяет ли Зеленскому, и так же подтвердил, что доверяет президенту США Дональду Трампу.

Стармер вспомнил предыдущие разговоры и встречи с Трампом, подчеркнув, что он верит, что мотивацией американского президента является "длительный мир".

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу 28 февраля после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Во время встречи с Владимиром Зеленским в субботу Кир Стармер заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо", и непоколебимо и решительно настроена на то, чтобы достичь устойчивого мира.

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