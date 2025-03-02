Немецкий закон о каннабисе может быть реформирован или отменен при консерваторах

Частичная легализация каннабиса в Германии для рекреационных целей может быть реформирована или даже полностью отменена после победы на выборах консервативного блока ХДС/ХСС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

Правоцентристский альянс, состоящий из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), представленного только в Баварии, возглавит следующее правительство в Берлине, и он проводит кампанию за отмену закона, регулирующего продажу и потребление каннабиса.

"Мы сделаем все возможное, чтобы остановить негативные последствия легализации каннабиса, бороться с преступностью, связанной с наркотиками, и усилить защиту несовершеннолетних", – заявил эксперт по правовой политике ХДС Гюнтер Крингс в комментарии агентству dpa, опубликованном в воскресенье.

Закон о каннабисе предыдущей коалиции является "опасной ошибкой" и должен быть "отменен", утверждает Тино Зорге, парламентский спикер ХДС/ХСС по вопросам политики здравоохранения.

Но он не смог предсказать, как может выглядеть будущий закон, поскольку это будет зависеть от состава следующего правительства, которое находится в процессе формирования.

После многолетних дискуссий о преимуществах и опасностях легализации каннабиса, в прошлом году законодатели приняли исторический закон, который позволяет совершеннолетним хранить до 25 граммов каннабиса для личного употребления в общественных местах.

Три живых растения каннабиса являются легальными, а хранение до 50 граммов каннабиса для личного использования дома также разрешено.

Курение каннабиса запрещено в школах, спортивных заведениях и в радиусе 100 метров от других общественных мест.

При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса.

А в августе вступил в силу закон, устанавливающий наказание за управление транспортным средством после курения каннабиса.