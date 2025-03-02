Німецький закон про канабіс може бути реформований або скасований при консерваторах

Часткова легалізація канабісу в Німеччині для рекреаційних цілей може бути реформована або навіть повністю скасована після перемоги на виборах консервативного блоку ХДС/ХСС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Правоцентристський альянс, що складається з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС), представленого лише в Баварії, очолить наступний уряд в Берліні, і він проводить кампанію за скасування закону, що регулює продаж та споживання канабісу.

"Ми зробимо все можливе, щоб зупинити негативні наслідки легалізації канабісу, боротися зі злочинністю, пов'язаною з наркотиками, і посилити захист неповнолітніх", – заявив експерт з правової політики ХДС Гюнтер Крінгс у коментарі агентству dpa, опублікованому в неділю.

Закон про канабіс попередньої коаліції є "небезпечною помилкою" і повинен бути "скасований", стверджує Тіно Зорге, парламентський речник ХДС/ХСС з питань політики охорони здоров'я.

Але він не зміг передбачити, як може виглядати майбутній закон, оскільки це залежатиме від складу наступного уряду, який перебуває в процесі формування.

Після багаторічних дискусій про переваги та небезпеки легалізації канабісу, минулого року законодавці ухвалили історичний закон, який дозволяє повнолітнім зберігати до 25 грамів канабісу для особистого вживання в громадських місцях.

Три живі рослини канабісу є легальними, а зберігання до 50 грамів канабісу для особистого використання вдома також дозволено.

Куріння канабісу заборонено в школах, спортивних закладах та в радіусі 100 метрів від інших громадських місць.

При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу.

А в серпні набув чинності закон, який встановлює покарання за керування транспортним засобом після куріння канабісу.