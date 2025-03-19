Politico: шесть стран ЕС подталкивают Брюссель к ускорению членства Украины

Европейский Союз должен срочно разработать четкую дорожную карту для Украины, чтобы она стала полноправным членом сообщества.

Об этом говорится в совместном письме топ-дипломатов Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии, с которым ознакомилось Politico, передает "Европейская правда".

Страны Балтии и Северной Европы призвали Брюссель предоставить "конкретные предложения относительно того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины в ЕС". Это происходит в то время, когда европейские страны пытаются усилить поддержку Украины на фоне углубления разрыва с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

"Подтверждая полную и однозначную приверженность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем ускорить процесс вступления", – говорится в сообщении.

"Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом направлении", – утверждают подписанты.

Хотя президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично предположила, что Украина может присоединиться к ЕС до 2030 года, подписанты теперь хотят принять меры для того, чтобы это действительно произошло.

"Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформах – теперь пришло время мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине сделать это", – говорится в письме.

Страна была вынуждена достичь масштабных политических, экономических и стратегических целей, одновременно ведя борьбу за защиту своей территории, критически важной инфраструктуры и гражданского населения от российских атак.

В то же время, предостерегается в письме, процесс расширения должен быть "предсказуемым и основываться на преимуществах", а "двусторонние вопросы, которые противоречат общим стратегическим интересам Союза, не должны использоваться для блокирования прогресса, а должны решаться путем добросовестного диалога".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно выступал против принятия Украины в ЕС, а его дипломаты в Брюсселе постоянно высказывали возражения во время переговоров, призванных укрепить институты Киева и обеспечить экономическое и политическое сближение.

Ранее в этом месяце популистский венгерский лидер объявил о проведении необязательного общенационального опроса по поддержке вступления Украины в ЕС. В списке из 12 требований к Брюсселю, обнародованном на прошлой неделе, он заявил, что ЕС должен быть "Союзом, но без Украины".

Напомним, что в этом году в Европейской комиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

Но в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.