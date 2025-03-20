Источник: на саммите ЕС призвали ускорить переговоры о вступлении с Украиной

На заседании Европейского совета 20 марта ряд лидеров ЕС выступили за ускорение переговорного процесса о вступлении Украины в объединение.

Об этом "Европейской правде" сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

По словам источника, "многие руководители государств ЕС" на встрече в Брюсселе выступили с заявлениями о том, что необходимо ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС и как можно быстрее открыть первый переговорный раздел.

В целом обсуждение Украины на саммите Евросоюза продолжалось два часа: сначала лидеры ЕС обсудили ситуацию с Владимиром Зеленским, а затем продолжили беседу между собой, добавил источник.

Напомним, что в этом году в Европейской комиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

Но в середине февраля стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.

Ранее в этом месяце популистский венгерский лидер Виктор Орбан объявил о проведении необязательного общенационального опроса по поддержке вступления Украины в ЕС. В списке из 12 требований к Брюсселю, обнародованном на прошлой неделе, он заявил, что ЕС должен быть "Союзом, но без Украины".