Зеленский: мы не обсуждали с США передачу собственности над Запорожской АЭС

Президент Владимир Зеленский отрицает, что накануне обсуждал с Дональдом Трампом возможность передать в собственность США Запорожскую АЭС или другие атомные электростанции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал 20 марта на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре в Осло.

По словам Зеленского, во время вчерашнего телефонного разговора Трамп спросил у него о Запорожской АЭС.

"Я ему сказал, что если она не будет украинская, она работать ни на кого не будет. Это незаконно. Она не сможет. И мы не можем просто распоряжаться этой станцией, потому что она государственная", – пояснил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова обсуждать вопрос инвестиций в украинские АЭС и их модернизацию.

"Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом", – добавил Зеленский.

Он уточнил, что также в разговоре с президентом США не поднимался вопрос собственности и на другие АЭС.

В США накануне заявили, что во время разговора Зеленского и Трампа 19 марта поднимался вопрос украинских атомных электростанций и их возможного управления со стороны США.

В прошлом месяце президент говорил, что общался с Трампом и его командой по ядерной энергетике и Запорожской АЭС.