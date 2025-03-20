СМИ: Турция добилась от США продления исключения из санкций, чтобы дальше платить за газ РФ

США согласились продлить исключение из своих санкций до мая, что позволит Турции продолжать покупать российский природный газ.

Об этом агентству Bloomberg рассказал неназванный турецкий чиновник, сообщает "Европейская правда".

Срок действия предыдущего исключения должен был закончиться 20 марта.

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек и министр финансов США Скотт Бессент провели телефонный разговор в начале этой недели и "обсудили санкции, а также другие экономические вопросы и вопросы национальной безопасности, представляющие взаимный интерес", отметили в Минфине США.

В ноябре прошлого года США наложили санкции на "Газпромбанк", который служил каналом платежей за российские энергоносители. Впоследствии США предоставили исключения основным импортерам российских энергоносителей – Турции и Венгрии.

СМИ ранее сообщали, что Турция стремится, чтобы США продлили срок действия исключения из наложенных санкций против РФ, что позволило бы стране продолжать проводить платежи за российский природный газ.