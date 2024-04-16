В Румынии заявили, что среди беженцев из Украины были российские шпионы

Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) заявил, что страна стала мишенью для ряда российских шпионов, которые, в частности, пытались собрать информацию о военных учениях и помощи Украине.

Отчет CSAT приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

Согласно отчету, вероятные шпионы попали в страну в числе украинских беженцев.

Целью шпионов было получение информации в сфере обороны и безопасности. Были также попытки получить чрезвычайно важные данные о помощи, которую Румыния предоставляла Украине.

Кроме того, они искали информацию о военных учениях в Румынии и дислоцированных в стране войсках.

В отчете также приводятся примеры кампании по дезинформации, в частности, о румынской армии и лидерах страны.

В CSAT отмечают многие уязвимости, которым подверглась Румыния в результате этой шпионской операции. Среди них – увеличение количества военных инцидентов, кибератаки со стороны России и саботаж поставок помощи Украине.

Как сообщает издание G4 Media, которое также ознакомилось с отчетом, "Российская Федерация была главным политическим и военным участником, причастным ко всем вопросам безопасности в регионе".

В отчете говорится, что РФ продолжает создавать ключевые военные угрозы, направленные на сохранение и укрепление своего влияния на государства Черноморского региона и реализацию собственных геополитических амбиций.

В конце марта сообщалось, что полиция безопасности Финляндии Supo считает, что Россия по-прежнему остается самой серьезной угрозой национальной безопасности страны.

Кроме того, в Австрии состоялось заседание Совета национальной безопасности из-за задержания бывшего сотрудника уже расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отта по подозрению в шпионаже.