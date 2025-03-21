Почему протестует Турция и зачем Эрдогану арестовывать оппозицию

Многотысячные протесты, заблокированные соцсети и остановленный общественный транспорт – так выглядит сегодняшний Стамбул.

Крупнейший город Турции охватили масштабные протесты, старт которым дал арест мэра Экрема Имамоглу. Его обвиняют в коррупции, а также в сотрудничестве с террористами.

Тысячи протестующих обвиняют президента Реджепа Тайипа Эрдоган в попытках избавиться от главного оппонента на предстоящих президентских выборах.

При этом, по турецкому законодательству, эти выборы должны пройти аж в 2028 году. Более того, Эрдоган не будет иметь права принимать в них участие.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос объяснил "Европейской правде", зачем это громкое задержание проводить именно сейчас, какими будут его последствия и что это все может означать для Украины. Его ответы – в материале Эрдоган идет на обострение: как задержание лидера оппозиции взбудоражило Турцию и что будет дальше.. Здесь собрали основные тезисы эксперта.

Ключевым моментом в нынешних действиях турецких властей является праймериз от оппозиционной Республиканской народной партии. Их результаты должны были быть объявлены 23 марта и, как ожидалось, мэр Стамбула Экрем Имамоглу должен был быть объявлен кандидатом в президенты.

Одна из причин того, почему праймериз проходят уже сейчас (хотя выборы должны быть только в 2028 году), – оппозиция хочет подготовиться и иметь время на раскрутку своего кандидата.

Но есть и второй момент: в оппозиции хотят быть готовы на случай, если власть объявит досрочные выборы.

Такая возможность существует, ведь президент Эрдоган стремится найти возможность выдвинуть свою кандидатуру снова. Власть может объявить внеочередные выборы, и на этом основании обнулить нынешний срок Эрдогана, ведь он не досидел до конца своего срока, а потому имеет право еще раз баллотироваться.

Как видим, власть воспринимает праймериз оппозиции очень серьезно и действует на опережение. И при этом действует одновременно в нескольких направлениях: обвинение Имамоглу в коррупции; обвинения в связях с Курдской рабочей партией, которая имеет статус террористической организации; лишение Имамоглу диплома о высшем образовании (согласно конституции президент Турции должен быть с таким образованием).

Да и в дополнение против Имамоглу до сих пор есть открытое дело об оскорблении судей – сейчас оно находится на стадии апелляции и ему всегда можно дать ход.

В целом арест и возможный приговор Имамоглу должен заставить Республиканскую народную партию выбрать другого кандидата в президенты.

И здесь фаворит очевиден – это мэр Анкары Мансур Яваш, который является более удобным оппонентом для кандидата от власти.

Несмотря на яркость и масштаб нынешних протестов, стоит помнить: Таксим (протесты 2013 года) был масштабнее, эмоциональнее, но все равно не привел к падению Эрдогана.

Если оппозиционные партии возглавят этот протест, соответствующим образом создадут организационную структуру, обеспечат этот протест ресурсами – вот тогда он может стать проблемой для власти Эрдогана.

А в придачу – усталость общества от Эрдогана усиливается.

Сейчас Эрдоган может противопоставить этому только новый внешнеполитический успех – смену власти в Сирии. Но электоральный эффект сирийской победы может быстро раствориться.

Эрдоган недавно снова начал разговоры, что Европе нужна Турция и нужно разблокировать переговоры о вступлении. Но сможет ли Европа закрыть глаза на такие абсолютно бессмысленные шаги, как попытка избавиться от Имамоглу? Заявления европейских стран в отношении Имамоглу – очень острые и критические.

В отличие от европейцев, реакция США очень беззубая – мол, мы не вмешиваемся во внутренние дела, доверяем правосудию...

Оппозиционер Экрем Имамоглу является сторонником возобновления диалога с ЕС. Но также он и толерантен к России.

Впрочем политику Турции в отношении РФ и войны будет определять внутренний электорат.

Подробнее – в материале Эрдоган идет на обострение: как задержание лидера оппозиции взбудоражило Турцию и что будет дальше.