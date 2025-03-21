Трамп: Украина и США в ближайшее время заключат соглашение о недрах

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина и США "в ближайшее время" заключат соглашение по критическим минеральным ресурсам.

Об этом он сообщил во время выступления на образовательном мероприятии в четверг, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что подписал исполнительный указ о "существенном увеличении" добычи критически важных минералов и редкоземельных металлов.

"Это очень важно для нашей страны, и, как вы знаете, мы также подписываем соглашения в разных местах, чтобы разблокировать добычу редкоземельных и минералов и многих других вещей по всему миру, в частности в Украине", – поделился он.

По его словам, США "очень хорошо" работают по Украине и России, и одна из вещей, над которой ведется работа, – это подписание соглашения о редкоземах с Украиной, что произойдет "очень скоро".

"[Украина] имеет огромное значение в редкоземах, и мы ценим это", – акцентировал Трамп.

Кроме этого, он вновь повторил, что верит, что российско-украинскую войну удастся завершить.

Как известно, по итогам переговоров в саудовском городе Джидда во вторник, 11 марта, президенты США и Украины пришли к согласию относительно соглашения о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

14 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что рамочное соглашение с США по минеральным ресурсам завершено и Украина готова к подписанию в любой момент.

19 марта в Белом доме заявили, что сейчас в приоритете мир в Украине, а не соглашение по критическим минеральным ресурсам.