Шредер снова не дал показания по "Северному потоку-2" из-за справки от психолога

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова не смог дать показания в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания об обстоятельствах строительства "Северного потока-2".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

80-летний экс-канцлер ФРГ еще в январе не смог приехать для дачи показаний по делу о "Северном потоке-2", сославшись тогда на эмоциональное выгорание и необходимость стационарного лечения.

Сейчас невозможность свидетельствовать Шредер объяснил заключением психолога.

В экспертном заключении говорится, что длительное сообщение экс-канцлера невозможно, поскольку он "быстро устает" и ему трудно сосредоточиться в течение длительного времени.

Председатель комитета земельного парламента в Шверине Себастьян Элерс выразил надежду, что Шредер как важный свидетель сможет "быстро дать показания" после выздоровления.

Следственная комиссия парламента Мекленбурга-Передней Померании расследует деятельность Фонда защиты климата, связанного с "Северным потоком-2". Она, в частности, должна выяснить, среди прочего, какое влияние имели российские доноры на правительство земли во время основания фонда.

Среди прочего, комиссия хочет расследовать роль Шредера в создании фонда, а именно – его встречу с главой земельного правительства Мануэлой Швезиг летом 2020 года, на которой присутствовал Маттиас Варниг – доверенное лицо Путина.

Документы, которые ранее получила комиссия, свидетельствуют, что разрешение на строительство "Северного потока-2" могло быть выдано с нарушениями.