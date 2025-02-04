Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер прошел клиническое лечение из-за диагноза "эмоциональное выгорание".

Об этом сообщил адвокат Шредера в ответ на запрос немецкого агентства DPA, пишет "Европейская правда".

Отмена Шредером из-за болезни его участия в работе парламентской комиссии Шверина по расследованию строительства газопровода "Северный поток-2" в середине января недавно подпитало спекуляции относительно состояния его здоровья.

В заявлении для следственной комиссии, которое получило агентство, его врач показал, что 80-летний политик страдает "типичным синдромом выгорания с признаками глубокого истощения и острой нехватки энергии".

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Бывший канцлер также страдает от "проблем с концентрацией внимания и памятью, а также расстройств сна".

Шредер, по словам врача, "ни в настоящее время, ни в обозримом будущем не в состоянии справиться с физической и психической нагрузкой, связанной с длительными – особенно публичными – допросами в следственной комиссии".

От имени семьи адвокат Шредера обратился к общественности с просьбой уважать частную жизнь пациента.

В апреле Шредеру исполнится 81 год. Чуть больше недели назад бывший глава правительства Германии, который после своего канцлерства присоединился к российским компаниям, владеющим газопроводом "Северный поток" через Балтийское море, в качестве лоббиста, отменил показания перед следственной комиссией в Шверине из-за состояния здоровья.

После полномасштабного нападения России на Украину три года назад руководство Социал-демократической партии Германии подвергло бывшего лидера партии остракизму, обвинив его в чрезмерной близости к лидеру России Владимиру Путину. Однако процедура его исключения из партии провалилась.

К слову, Шредер до сих пор считает полезной свою дружбу с Путиным.