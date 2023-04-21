СМИ рассказали о коррупции в немецком фонде, который поддерживал "Северный поток-2"

Фонд защиты климата и окружающей среды, который лоббировал завершение строительства "Северного потока-2" в Германии, заключал сделки с признаками коррупции и кумовства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследованиях изданий Bild и Welt, которые были опубликованы в пятницу.

Журналисты утверждают, что "климатический фонд" под руководством своего бывшего исполнительного директора, гамбургского бизнесмена Штеффена Петерсена, заключил контракт на 6,2 миллиона евро за техническую сертификацию газопровода с компанией, принадлежащей его брату.

Гамбургская консалтинговая фирма Cylad Consulting, в которой Петерсен является партнером, также получила контракт с фондом на сумму 1,33 миллиона евро. По данным фонда, Cylad Consulting работала в сферах "закупок, финансов и контроля".

Последний глава "климатического фонда" Эрвин Селлеринг отказывался отвечать на вопросы Bild и Welt о бизнес-партнерах фонда, из-за чего редакции подали в суд и добились раскрытия соответствующей информации.

Как стало известно, в целом фонд заключил контракты с 80 компаниями на 119 заказов на общую сумму около 174 миллионов евро. Деньги поступали от оператора газопровода "Северный поток-2", причем почти 20% этих денег вернулись обратно к "Северному потоку-2".

Наибольшую сумму средств по контрактам от фонда получила компания Rokai GmbH из Ростока – 36 миллионов евро. Она арендовала у города Росток причал, с которого и началась прокладка трубопровода. При этом местным властям говорили, что причал будет использоваться для транспортировки ветровых турбин.

Фонд защиты климата и окружающей среды основали в 2021 году власти земли Мекленбурга-Передней Померании. Он предназначался для завершения строительства "Северного потока-2" в обход санкций США.

Фонд получил 20 миллионов евро взноса от Nord Stream 2 AG и еще 200 тысяч евро от земельного правительства Мекленбурга-Передней Померании, у него был и коммерческий отдел для покупки активов, необходимых для завершения проекта – среди прочего, судна и технологий, а также осуществления расчетов с Nord Stream 2 AG.

После того, как в феврале США ввели санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и он фактически прекратил существование, "климатический фонд" объявил о ликвидации.