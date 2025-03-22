У Трампа считают оккупированные территории центральным вопросом в войне РФ против Украины

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф считает, что ключевым фактором в урегулировании российско-украинской войны является статус оккупированных территорий.

Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону, пишет "Европейская правда".

Говоря об оккупированных Россией территориях Виткофф заявил, что "самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона". По его мнению, речь идет о: "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других".

Отметим, что по состоянию на март 2025 года под российской оккупацией находятся территории Донбасской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областей, а также Крым.

"Они русскоязычные. Там состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство людей указало, что они хотят быть под российским правлением", – уверен он.

Поэтому, по его мнению, "это ключевой вопрос в конфликте".

Карлсон перебил Виткоффа и уточнил: "И Россия контролирует их. На самом деле, некоторые из этих территорий сейчас с российской точки зрения являются частью России".

"Правильно. Все правильно. Но это всегда было проблемой. Да, и об этом никто не хочет говорить. Это слон в комнате", – ответил на это спецпосланник Трампа.

Он считает, что "слон в комнате" – это "конституционные вопросы внутри Украины относительно того, на что они могут уступить свою территорию".

"Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Закончится ли это? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это? Это центральный вопрос в конфликте. Абсолютно точно", – добавил он.

В контексте "референдумов", о которых упоминал Виткофф, стоит напомнить, что в сентябре 2022 года российские оккупанты организовали "референдумы " о присоединении временно оккупированных территорий Украины к России.

Эти "референдумы" состоялись с 23 по 27 сентября на захваченных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В октябре того же года президент Владимир Зеленский издал указ о ничтожности подписанных главой Кремля Владимиром Путиным "актов", которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, 16 марта советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц предположил, что будущее соглашение о завершении войны России против Украины может предусматривать потерю последней территорий в обмен на "будущие гарантии безопасности".

Это не первый подобный сигнал со стороны администрации Трампа.

К примеру, государственный секретарь США Марко Рубио говорил, что Украине придется пойти на уступки в отношении территорий, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.