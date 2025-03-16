У Трампа допустили, что Украина получит гарантии безопасности в обмен на оккупированные территории

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц предположил, что будущее соглашение о завершении войны России против Украины может предусматривать потерю последней территорий в обмен на "будущие гарантии безопасности".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уолц заявил в эфире ABC News.

Ведущая спросила у советника Трампа о возможных контурах соглашения по завершению войны, уточнив, будет ли оно предусматривать потерю Украиной территорий, "в значительной степени заселенных выходцами из России".

Уолц на это ответил, что речь идет об элементах будущего соглашения, которые обсуждались и в 2022 году (он не уточнил, но, вероятно, имеются в виду переговоры в Турции), "и даже раньше".

"Речь пойдет о своего рода "территории в обмен на будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины", – добавил он.

Волц не уточнил, какими именно могут быть эти "гарантии безопасности", но напомнил о позиции администрации Трампа, согласно которой вступление Украины в НАТО является "очень маловероятным".

Ведущая ABC News уточнила, означает ли это, что Россия получит территории на востоке Украины и Крым, хотя именно она и осуществила вторжение в Украину.

"Мы должны спросить себя, соответствует ли это нашим национальным интересам, реалистично ли это. Мы говорили об этом и с европейцами, и с украинцами. Собираемся ли мы выгнать каждого россиянина с каждого сантиметра украинской земли, включая Крым?" – ответил советник президента США.

Он после этого раскритиковал стратегию предыдущей администрации Джо Байдена, которая приводила к "бесконечным боевым действиям" и увеличивала риск "Третьей мировой войны".

"Поэтому мы можем говорить о том, что является правильным и неправильным, но мы также должны говорить о реальной ситуации на местах. И это то, что мы делаем благодаря дипломатии, челночной дипломатии, путем косвенных переговоров", – подытожил Уолц.

Это не первый подобный сигнал со стороны администрации Дональда Трампа.

К примеру, государственный секретарь США Марко Рубио на этой неделе говорил, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

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