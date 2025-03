Новый премьер Канады официально объявил досрочные выборы

Новый премьер-министр Канады Марк Карни официально анонсировал проведение досрочных выборов 28 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CBC.

В воскресенье 23 марта, как и ожидали, Карни официально объявил досрочные парламентские выборы, которые пройдут 28 апреля.

I have just asked the Governor General to dissolve Parliament and call a federal election on April 28.



We need to build the strongest economy in the G7. We need to deal with President Trump’s tariffs. Canadians deserve a choice about who should lead that effort for our country.