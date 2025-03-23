Новый премьер Канады официально объявил досрочные выборы

Новый премьер-министр Канады Марк Карни официально анонсировал проведение досрочных выборов 28 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CBC.

В воскресенье 23 марта, как и ожидали, Карни официально объявил досрочные парламентские выборы, которые пройдут 28 апреля.

I have just asked the Governor General to dissolve Parliament and call a federal election on April 28.



We need to build the strongest economy in the G7. We need to deal with President Trump’s tariffs. Canadians deserve a choice about who should lead that effort for our country. – Mark Carney (@MarkJCarney) March 23, 2025

"Мы должны построить самую сильную экономику в G7. Мы должны реагировать на тарифы президента Трампа. Канадцы должны иметь выбор по поводу того, кто возьмет на себя лидерство в этих усилиях", – заявил он.

Предвыборная кампания – 36 дней – будет самой короткой из разрешенных канадским законодательством, а главные месседжи конкурирующих либералов и консерваторов ожидаемо сосредоточатся на том, как они планируют реагировать на торговую войну президента США Дональда Трампа и его посягательство на суверенитет Канады.

Еще несколько месяцев назад опросы прогнозировали победу Консервативной партии. Однако на фоне заявлений американского президента в отношении Канады и отставки Джастина Трюдо ситуация изменилась в пользу Либеральной партии.

Назначая досрочные выборы, Карни пытается воспользоваться очевидной положительной динамикой в опросах для либералов.

Напомним, новый лидер Либеральной партии Канады Марк Карни 14 марта принял присягу и официально стал премьер-министром страны после отставки Джастина Трюдо.

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