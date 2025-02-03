Правые популисты Британии впервые возглавили рейтинг популярности

Правая популистская партия Великобритании Reform UK впервые возглавила рейтинг самых популярных политических сил страны, хотя ее отрыв и находится в пределах погрешности.

Об этом свидетельствует последний опрос YouGov по заказу Sky News, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, Reform UK во главе с Найджелом Фараджем пользуется поддержкой 25% британских избирателей. Лейбористская партия Кира Стармера, которая находится у власти, – 24%, вслед за ней идут консерваторы с 21%.

Опрос YouGov также показывает, что Либерально-демократическая партия получила бы 14% голосов избирателей, а "Зеленые" – 9%.

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Как отмечает Sky News, результаты опроса, который впервые вывел Reform UK на первое место, находятся в пределах статистической погрешности – лишь недавно правые популисты были вторыми.

Кроме того, особенности британской избирательной системы не позволяют превратить прямую поддержку в такое же количество мандатов в Палате общин.

Тем не менее, лидерство Reform UK дает ей электоральные бонусы и может позволить оттянуть еще больше избирателей идеологически близких консерваторов.

Партия Reform UK Фараджа имеет всего пять депутатов в 650-местной Палате общин, но ее уже рассматривают как заметного игрока британской политической системы, где исторически доминируют лейбористы и консерваторы.

Популисты успели заручиться поддержкой американского миллиардера Илона Маска, хотя тот и призвал лидера партии Фараджа сложить полномочия.

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