СМИ: Член "Альтернативы для Германии" получил деньги от разоблаченной пророссийской сети

Депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Быстрон получал деньги от пророссийской сети влияния, разоблаченной спецслужбами Европы накануне.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в совместном расследовании немецкого журнала Spiegel и чешской газеты Denik N.

По информации журналистов, сеть, в центре которой был пророссийский сайт Voice of Europe, передала всего несколько сотен тысяч евро в шести странах ЕС, в частности в Германии, Франции, Польше и Нидерландах. Часть денег передавали наличными во время встреч в Праге, часть – с помощью криптовалюты.

Среди одного из получателей средств Spiegel и Denik N называет депутата от ультраправой "АдН" Петра Быстрона. Также журналисты обращают внимание, что на сайте Voice of Europe публиковались материалы с другим представителем партии – евродепутатом Максимилианом Кра.

К тому же, Кра и Быстрон некоторое время знакомы с олигархом и кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком – который, по информации чешских спецслужб, стоит за Voice of Europe: в 2021 году они совместно посещали его в Киеве.

На вопрос Spiegel о том, получал ли он деньги от Voice of Europe, Быстрон ответил уклончиво, а затем сказал, что, "исходя из болезненного опыта предыдущих избирательных кампаний", предполагает, "что это клевета".

Напомним, накануне Чехия добавила в национальный санкционный список Voice of Europe, Медведчука и его соратника, пропагандиста Артема Марчевского, которых назвала участниками кампании влияния в ЕС.

По данным чешской службы гражданской контрразведки, сеть работала с политиками в Польше, Венгрии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах, пытаясь повлиять на выборы в Европарламент.