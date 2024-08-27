СМИ: Турция предложила США "спрятать в ящики" российские С-400 ради F-35

Турция предложила США законсервировать приобретенные ранее российские системы ПВО С-400 и допустить американцев к их инспекции.

Это произошло на переговорах о возвращении Турции в программу поставок новейших истребителей F-35, рассказал изданию Сumhuriyet ознакомленный собеседник, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника, Турция, которая хочет получить от США одну эскадрилью F-35 и одну F-35B, выдвинула Вашингтону предложение по ЗРК С-400 российского производства: "Давайте положим их в ящики, а вы осмотрите".

Как рассказали журналисты, на складах в Турции хранятся ЗРК С-400 стоимостью $2,5 млрд, которые были закуплены у России и приобретение которых вызвало кризис в отношениях с США.

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По словам собеседника, сейчас Турция предлагает способы решения вопроса с С-400, ведь отказ от них является условием США для возвращения страны в программу по производству и приобретению истребителей нового поколения F-35.

Как известно, США приостановили поставки Турции истребителей F-35 в 2018 году из-за приобретения ею систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400 в России.

С тех пор на складах в США хранятся шесть боевых самолетов F-35A, изготовленных для Турции, средняя стоимость одного такого самолета составляет примерно $130 млн.

Еще в январе этого года в Пентагоне заявляли, что сейчас возвращение Турции к программе по производству истребителей F-35 не обсуждается.

Турция также разрабатывает собственный национальный боевой самолет KAAN в сотрудничестве с британской BAE Systems.