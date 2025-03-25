Заместитель главы МИД Польши, имеющий доступ к гостайне, признал проблемы с алкоголем

Польский заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна признал проблемы с алкоголем и сказал, что уже преодолел их – после публикаций в СМИ на эту тему, где также отметили, что он имеет доступ к секретной информации.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в его заявлении в X.

Анджей Шейна признал, что имел алкогольную зависимость, но говорит, что при поддержке специалистов и семьи сумел преодолеть проблему. "Прошу прощения у всех, на кого могла повлиять моя проблема. Хочу также поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня", – говорится в его заявлении.

Informuję, że zmierzyłem się z problemem nadużywania alkoholu. Dzięki wsparciu rodziny, przyjaciół a w szczególności dr B. Woronowicza i D. Woronowicz oraz zespołu terapeutów odzyskałem kontrolę nad zdrowiem. Wszystkich, których dotknął mój problem przepraszam. – mec. Andrzej Szejna (@AndrzejSzejna) March 25, 2025

Перед этим в Wirtualna Polska вышла публикация о том, что Шейна несколько раз появлялся в Сейм в нетрезвом состоянии и последний из таких инцидентов был в январе прошлого года, когда он уже был заместителем министра. Однопартийцы политика из "Левых" знали о его проблеме с алкоголем.

В МИД подтвердили журналистам, что Шейне с 13 марта 2024 года был предоставлен доступ к тайной информации еще до завершения полной процедуры верификации. Положение, на которое сослались в отношении этого решения, касается раскрытия такой информации лицам, в отношении которых продолжается проверка Агентства внутренней безопасности для предоставления полного доступа и которая может длиться месяцами – тогда как может быть потребность предоставить по крайней мере частичный доступ быстрее.

В феврале 2024 года Агентство внутренней безопасности как раз начало расширенную процедуру по нему для предоставления доступа к информации с высоким уровнем секретности в отношении НАТО и ЕС.

Во время нее проверяют, среди прочего, наличие алкогольной или наркотической зависимости, и нужно ответить на прямые вопросы о том, имел ли человек проблемы с алкоголем и проходил ли он лечение от алкогольной зависимости.

Непублично в МИД сказали журналистам, что вся эта история "выглядит тревожно".

Потенциальная отставка заместителя министра из-за этого скандала возможна только с согласия его политсилы, или по решению премьера Дональда Туска.

В 2023 году министру экономики Финляндии пришлось отрицать, что он был пьян на работе.

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