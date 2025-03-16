Подавляющее большинство французов поддерживают возвращение военной службы

Во Франции большинство граждан поддерживают возвращение военной службы, но мнения о том, в каком именно формате она должна существовать, расходятся.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Ipsos по заказу издания Le Parisien.

86% опрошенных французов поддержали возвращение военной службы, которая была окончательно отменена в стране в 2001 году.

В то же время относительно формата такой службы респонденты Ipsos выразили разные взгляды. Только 53% выступают за обязательную военную службу, причем только 32% из всех опрошенных считают, что она должна распространяться на женщин.

Треть опрошенных французов (33%) поддержала бы военную службу, но на добровольных началах.

Наименьшая поддержка возвращения военной службы во Франции в опросе Ipsos наблюдается среди людей в возрасте до 35 лет: 78% в принципе поддерживают это, но только 41% хочет, чтобы она была обязательной.

Кроме того, в то время как 39% мужчин во Франции выступают за обязательную военную службу как для мужчин, так и для женщин, среди женщин таких только 26%. И наоборот, 24% женщин выступают за обязательную службу только для мужчин, по сравнению с 19% мужчин.

В прошлом году другой опрос показал, что каждый второй среди французской молодежи были бы готовы стать в ряды армии и воевать на территории Украины, если бы это было нужно для защиты Франции.

Недавно же сообщалось, что более 70% французов обеспокоены тем, что война может угрожать и другим соседям России, кроме Украины.