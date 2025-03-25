Умеров: для реализации перемирия на море и в энергетике нужны дополнительные консультации

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров после нескольких раундов переговоров между Украиной и США и Россией и США в Саудовской Аравии сообщил, что для внедрения договоренностей остановить удары в Черном море и в энергетике нужны дополнительные технические консультации.

Об этом глава Минобороны сообщил на своей Facebook-странице во вторник, пишет "Европейская правда".

Умеров сообщил, что по итогам консультаций все стороны договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море, а также – внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

"Для эффективного внедрения договоренностей, важно проведение как можно скорее дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей", – заявил министр обороны Украины.

Умеров также объяснил, при каких условиях Украина будет считать перемирие на море нарушенным со стороны России.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии делегации США, Украины и России договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

Во вторник, 25 марта, в Саудовской Аравии состоялась новая встреча украинской и американской команд по перемирию между Киевом и Москвой. 23 марта в Эр-Рияде состоялась первая встреча.

24 марта в Эр-Рияде продолжалась 12 часов с перерывами встреча американской стороны с российской делегацией.