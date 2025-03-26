Волц признал свою вину в скандале с чатом в Signal, но и обвиняет журналиста

Советник по нацбезопасности в администрации президента США Дональда Трампа Майк Уолц фактически признал свою ответственность за ошибочное появление в чате топ-чиновников в Signal редактора The Atlantic, но при этом пытается обвинять журналиста.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире Fox News.

Волц сказал, что взял "полную ответственность" за происшедшее и что появление в чате редактора Голдберга не было ошибкой какого-то второстепенного сотрудника, также признав, что лицо, которое он тогда хотел добавить в чат, так и не появилось там. Волц уклонился от ответа, кого должны были туда добавить.

В течение разговора советник по нацбезопасности предположил, что номер Голдберга был записан под каким-то неправильным именем и именно это повлекло ошибку.

"Я не видел в группе того лузера. Он выглядел как кто-то другой. Сделал ли он это намеренно, или это произошло по каким-то техническим причинам – это то, в чем мы пытаемся разобраться", – сказал Майк Волц.

"Я не сторонник теорий заговоров, но почему-то из всех людей именно этот человек, который лгал о президенте (...) как-то попадает к кому-то в контакты и просачивается в эту группу", – добавил он.

Трамп вступился за Волца после инцидента с чатом в Signal, заявив, что он "усвоил урок" и ничего слишком серьезного не произошло.

Руководителям разведывательных ведомств администрации США пришлось оправдываться за инцидент перед комитетом Сената по разведке, где они заявили, что не передавали никаких секретных деталей в чате Signal.