Большинство населения Франции рассматривает возможность бойкота компаний США

Большинство населения Франции рассматривает возможность бойкота американских брендов в знак протеста против политики новой американской администрации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

57% французов заявили, что готовы бойкотировать американские товары или услуги в ближайшие месяцы, а положительное восприятие США во Франции упало до самого низкого уровня за последние 40 лет, согласно опросу, проведенному социологической фирмой Ifop для сайта nyc.fr.

62% французов заявили, что в целом поддерживают идею бойкота.

На фоне ухудшения трансатлантических отношений после прихода к власти президента США Дональда Трампа аппетит французов к экономическому патриотизму только растет.

Поддержка французских компаний и наказание американских магнатов, которые поддерживают Трампа, являются основными причинами бойкота, показывает опрос.

Почти треть опрошенных (32%) заявили, что уже бойкотируют американские бренды, особенно Coca-Cola и McDonald's.

Но вскоре к этому клубу могут присоединиться еще больше потребителей: 26% французов заявили, что "определенно" будут бойкотировать американскую продукцию в ближайшие месяцы, а 31% будут делать это "вероятно".

Компания Tesla Илона Маска будет главной мишенью бойкота, за ней следуют Jeep, социальная медиа-платформа X и бренд нижнего белья Victoria's Secret.

Хотя Франция является третьим по величине торговым партнером США, торговые отношения между двумя странами снова испытывают потрясения после того, как Вашингтон начал новую торговую войну.

Во время последней эскалации торгового спора Трамп нацелился именно на Францию, угрожая 200-процентными тарифами на шампанское, вино и спиртные напитки французских производителей и остальных стран Европейского Союза.

По данным СМИ, Франция присоединилась к небольшой группе стран, которые предлагают Европейскому Союзу рассмотреть возможность впервые в своей истории использовать максимально жесткие меры в ответ на тарифы США.