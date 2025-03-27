В Еврокомиссии заверили: ЕС будет защищать свои интересы на фоне пошлин Трампа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей.

Об этом со ссылкой на заявление пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что "глубоко сожалеет" о решении США ввести тарифы на европейский автомобильный экспорт.

Она подчеркнула, что автомобильная промышленность является двигателем инноваций, конкурентоспособности и высококачественных рабочих мест благодаря глубоко интегрированным цепочкам поставок по обе стороны Атлантики.

"Как я уже говорила ранее, тарифы – это налоги, плохие для бизнеса, еще хуже для потребителей как в США, так и в Европейском Союзе. Сейчас мы оценим это заявление вместе с другими мерами, которые США планируют осуществить в ближайшие дни", – заверила она.

Поэтому президент Еврокомиссии подчеркнула – ЕС будет продолжать искать решение путем переговоров, защищая свои экономические интересы.

"Как большая торговая держава и сильное сообщество из 27 государств-членов, мы будем совместно защищать наших работников, бизнес и потребителей по всему Европейскому Союзу", – добавила фон дер Ляйен.

Напомним, Трамп объявил о введении 25% пошлины на импортируемые автомобили и легкие грузовики, которое вступит в силу уже на следующей неделе.

Это дополнительно к тарифам, которые уже действуют на эти товары. Пошлины вступят в силу со 2 апреля 2025 года.

А в понедельник, 24 марта, Трамп анонсировал 25%-ные пошлины для любой страны, которая будет покупать венесуэльские нефть и газ.